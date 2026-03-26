İspanya, ABD'ye kesinlikle boyun eğmiyor!

Pedro Sánchez, ABD’nin Orta Doğu politikaları ve İran’a yönelik olası askeri adımlarını sert sözlerle eleştirerek Donald Trump yönetimiyle tansiyonu yükseltti. Madrid yönetimi, kendi topraklarındaki üslerin bu tür operasyonlarda kullanılmasına izin vermeyeceğini net biçimde ortaya koyarken, Washington’dan ticari ambargo tehdidi geldi. Süreçte İspanya’nın enerji bağımlılığı ve Elon Musk gibi etkili isimlerin tepkileri, Madrid üzerindeki baskının arttığına işaret ediyor. Buna karşın Sánchez, ülkesinin dış politikada kendi değerleri doğrultusunda hareket edeceğini ve bu çizgiden geri adım atmayacağını vurguluyor.

Financial Times'ın analizine göre, birçok Avrupalı lider Donald Trump ile doğrudan çatışmaktan kaçınırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tam tersi bir yol izliyor. Sanchez, özellikle ABD’nin Orta Doğu politikalarını ve İran’a yönelik askeri harekatını açıkça eleştirerek "MAGA" hareketinin Avrupa’daki bir numaralı hedefi haline geldi.

İki ülke arasındaki gerilim, İspanya'nın topraklarındaki iki stratejik askeri üssün İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesiyle zirveye ulaştı.

Tarihi Atıf: Sanchez, mevcut operasyonları 2003’teki Irak işgaline benzeterek, dünyayı hastane yapmak yerine füze üretmeye odaklanmakla suçladı.

Trump’ın Yanıtı: Trump, Sanchez’in bu tutumuna "İspanya ile hiçbir ticari ilişki istemiyoruz" diyerek ve tam bir ticari ambargo imasıyla karşılık verdi.

Sanchez ile Trump arasındaki kriz sadece İran ile sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl İspanya'nın NATO’nun savunma harcamalarını GSYİH'nin %5'ine çıkarma talebini reddetmesi, Trump tarafından "bedavacılık" olarak nitelendirilmişti.

Ancak İspanya'nın asıl zayıf noktası enerji:

Gaz Bağımlılığı: İspanya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihtiyacının %44'ü (Ocak 2026 verisi) ABD'den karşılanıyor.

Ekonomik Baskı: Uzmanlar, Trump yönetiminin enerji fiyatlarını bir baskı unsuru olarak kullanarak Sanchez hükümetini köşeye sıkıştırabileceği uyarısında bulunuyor.

Elon Musk’tan "Hain" Suçlaması

Sanchez’in sadece Beyaz Saray ile değil, Trump’ın en yakın destekçileriyle de arası açılmış durumda. Sosyal medya devi Elon Musk, İspanya hükümetinin 16 yaş altı için sosyal medya kısıtlaması planına tepki göstererek Sanchez için "tiran ve İspanyol halkına hain" ifadesini kullandı.

Analistler, Sanchez’in bu çıkışlarının iç siyasette sol seçmen nezdindeki popülaritesini artırdığını ancak Madrid’i en önemli stratejik ortağıyla kopma noktasına getirdiğini belirtiyor. Sanchez ise "misilleme korkusuyla değerlerimizden ödün vermeyeceğiz" diyerek geri adım atmayacağının sinyalini veriyor.

