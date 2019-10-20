İSO’dan tapusuz modelle kalkınma formülü

Buğra Kardan Gaziantep

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul’da sanayinin devam edip gelişmesi için tapusuz modele geçilmesi gerektiğini söyledi. “İstanbul’un özellikle kentsel rantı büyük sorun teşkil ediyor. Metropolde araziler değerlendirdikçe sanayiden uzaklaşıyoruz” diyen Bahçıvan, “Bu nedenle sanayinin gelişmesi için tapusuz sanayi modelini getirmemiz lazım. Sanayicinin arsa-bina ilişkisinin koparılması gerekiyor, tapusu olmamalı. Çünkü tapu bizlerin ahlakını bozuyor. Birilerinin kısa vadeli ihtirası nedeniyle şehri betona gömmüş durumdayız. Şehri uzun vadeli ayakta tutacak sanayi üretim kültürünü, maalesef ayağa düşürüyoruz. Onun için sanayinin tapusu olmasın. Sanayiciye sadece üretim yapmak kaydıyla 49 yıllığına arazi-bina tahsis edilsin. Böylece sanayici de sermayesini Ar-Ge’ye, teknolojiye, pazarlamaya ayırabilsin” diye konuştu.

Gaziantep Türkiye’ye örnek olacak

Geleneksel Anadolu illeri ziyaretlerini bu sene Gaziantep ve Şanlıurfa’ya gerçekleştiren İSO heyeti, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) mensuplarıyla bir araya geldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında giderek payını arttıran Gaziantep’in sanayideki aile işletmeciliğini nesilden nesile başarıyla aktardığına dikkat çekerek, aile işletmelerinin devamlılığı konusunda Gaziantepli sanayicilerden öğrenecek pek çok şeyin olduğunu vurguladı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep’in 180’e yakın ülkeye ihracat yaptığını dile getirdi. Ülke ihracatında altıncı sırada olduklarını; eylül ayında ise Ankara’yı geçerek ilk beşe girmeyi başardıklarını aktardı.

Çılgın proje hayat bulacak

Son 3 yılda 3 milyar dolar sanayi yatırımı yaptıkları ve 150 işletmeyi faaliyete aldıkları bilgisini veren Ünverdi “Geçen yıl 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ve 5 milyar dolar ithalat yaptık. En çok halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, tekstil ile kimyevi maddeleri ihraç ettik. Bu yıl 7,5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. İlimizde şu anda toplam 6 adet OSB var. Yine bizim çılgın proje olarak adlandırdığımız bir konu var. Malum tünelin açılmasıyla Mersin Limanı’na 87 kilometre mesafede 35 bin metrekare alanda bir Şahinbey-Polateli OSB’miz olacak. Böylece denizle bağlantımız olacak” açıklamasında bulundu.

Ünverdi, ayrıca sanayicileri Gaziantep’e gelmeye ve yatırım yapmaya çağırdı.

İş birliği protokolü imzalandı

İSO ve GSO arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol odaların yükümlü oldukları belgelendirme hizmetlerinin yanı sıra eğitim, araştırma, bilgilendirme, danışmanlık ve yayın hizmetlerini kapsıyor.