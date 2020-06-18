İSO’dan Covid-19 standardı

Oda, yeni normalde sanayide alınacak önlemleri içeren ‘Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı’nı geliştirdi. Standart çalışması, prosedürler ve talimatlarla desteklenecek. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünyanın ekonomik ve sosyal alanda çok önemli bir sınavdan geçtiğinin altını çizerek, “Oda olarak yeni normalde yeni kurallara sahip üretim sürecinde tek bir çalışanımızın dahi zarar görmemesi amacıyla kritik bir adım attık” dedi. Sanayinin pandemide yaşadığı zorluklara rağmen üretimini kesintisiz yerine getirerek üretimin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Bahçıvan, “Yeni standardımız ne sadece çalışanların ne de işvereninin sorumluluğuna bırakılmayacak kadar hassastır. Standardın uygulanması konusunda hepimizin omuz vermesi gerekiyor. Bu çalışmanın çok önemli bir boşluğu dolduracağına ve üretim dünyamıza çok faydalı olacağına inanıyorum. Tabii ki çalışanlar da üretim ortamında sağlıklarının korunması için sürecin işlemesinde rol üstlenmeli ve gerekenlerin takipçisi olmalıdır” ifadelerini kullandı. Bu arada ‘İSO Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele El Kitabı’ yayınlanıyor. Kitapta iş yerlerinde çalışmaya elverişli koşulların oluşturulması, üretimin iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmayacak şekilde devam ettirilmesi için önemli uyarılara yer veriliyor.