İSO Türkiye İmalat PMI kasımda 44,7’ye yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO)Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 44,7 düzeyinde gerçekleşti. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, PMI, kasım ayında 44,7 düzeyinde gerçekleşti. Böylece endeks, üst üste 2 ay artış kaydetmiş oldu. Endeks; faaliyet koşullarındaki bozulmanın devam ettiğini ancak yavaşlamanın son 3 ayın en düşük hızında gerçekleştiğini gösterdi.