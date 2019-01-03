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İSO Türkiye İmalat PMI aralıkta 44.2 oldu

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, aralık ayında 44,2 olarak ölçülerek sektörün faaliyet koşullarının yavaş seyretmeye devam ettiğini gösterdi.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:53
İSO Türkiye İmalat PMI aralıkta 44.2 oldu

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), aralık ayında 44,2 olarak ölçülerek sektörün faaliyet koşullarının yavaş seyretmeye devam ettiğini gösterdi. Ancak üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlama önceki aya göre hafif gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da aralıkta 45,2’ye yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulmanın son dört ayın en düşük hızında gerçekleştiğine işaret etti. Üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki yavaşlamanın daha sınırlı olması, manşet endeksteki yükselişi destekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:53
  1. Ekonomik büyüme
  2. sanayi performansı
  3. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi)
  4. İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI

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