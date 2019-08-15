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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51,3 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3 olarak gerçekleşti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:15
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51,3 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3 olarak gerçekleşti.


İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Temmuz 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.


Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, Haziran ayında 51,5 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51,3 olarak gerçekleşti. Endeks, ihracat ikliminde iyileşmeye işaret etmekle birlikte bu iyileşme önceki aylara göre sınırlı gerçekleşti. Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya bağlı olarak iyileşme hızı üst üste beşinci ay yavaşladı. Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarının 7’sinin bulunduğu Avrupa’daki büyüme hızı nispeten düşük kalmaya devam etti.


Almanya’da imalat sektörü üretimindeki sert düşüşe bağlı olarak Haziran 2013’ten beri en düşük büyüme kaydedildi. Fransa, İspanya ve Hollanda’daki büyüme de ivme kaybetti. Hem Birleşik Krallık hem de İtalya’nın talep koşullarında üçüncü çeyreğin başında ılımlı düzeyde iyileşme gözlendi, ancak ekonomik aktivite zayıf büyüme temposunu sürdürdü. ABD’de özel sektör faaliyetlerinin büyüme hızı temmuzda son üç ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Buna rağmen dünyanın en büyük ekonomisinin imalat sektöründe zayıflık görüldü ve üretimde Haziran 2016’dan beri en düşük büyüme kaydedildi. Bir diğer Kuzey Amerika ülkesi olan Kanada’da imalat üretimi üst üste dördüncü ay düşüş gösterdi.


Orta Doğu pozitif tablo çizmeye devam etti


Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 7’sini oluşturan Orta Doğu, talep koşulları açısından görece pozitif bir tablo çizmeye devam etti. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan’da ekonomik aktivite güçlü artışlar kaydederken Mısır’da da son üç ayın ilk artışı gerçekleşti. Buna karşılık, Lübnan ve Katar’da zorlu talep koşulları devam etti. BRIC ülkelerinde Temmuz ayında ılımlı büyüme kaydedildi. Çin’deki büyüme, Haziran’daki son üç yılın en düşük oranının ardından bir miktar iyileşme kaydetti. Brezilya ve Rusya’da ise üretim Haziran’daki düşüşlerin ardından hafif toparlanma sergiledi. Hindistan’daki ekonomik aktivite güçlü düzeyde ve Kasım 2018’den beri gözlenen en yüksek oranda büyüdü.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:15
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