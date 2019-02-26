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İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması sonuçlandı

İSO Odakule Pasaj Geçidi'nin yenilenmesine yönelik düzenlediği mimari tasarım yarışmasında 90 proje arasından birinciliğe mimarlar Atahan Sevdi, Merve Yıldırım ve Büşra Nural'ın "Beyoğlu Melodisi" adlı çalışması layık görüldü- İstiklal Caddesi'nin önemli sembollerinden biri olan Odakule binasını 2017 yılında yenileyerek modern bir görünüme ve çağdaş bir altyapıya kavuşturan İSO, yarışma ile Odakule Pasaj Geçidi'ni de yenilemiş olacak

26 Şubat 2019 Salı 11:55
İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Odakule Pasaj Geçidi’nin yenilenmesine yönelik düzenlediği mimari tasarım yarışmasında 90 proje arasından birinciliğe mimarlar Atahan Sevdi, Merve Yıldırım ve Büşra Nural’ın "Beyoğlu Melodisi" adlı çalışması layık görüldü.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO'nun Odakule Pasajı’nın yenilenmesine yönelik düzenlediği mimari tasarım yarışması sonuçlandı.

İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması'nda birinciliğe mimarlar Atahan Sevdi, Merve Yıldırım ve Büşra Nural’dan oluşan ekibin hazırladığı "Beyoğlu Melodisi" temalı proje layık görüldü.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu toplam 90 başvuru arasından seçilerek 50 bin TL ödül almaya hak kazanan proje, tasarımın ana fikrinde çevresel bir faktör olan pasaj içerisinde oluşan rüzgar koridorunun kullanılması gibi yaratıcı ve etkileyici unsurları bakımından öne çıkarak birinciliği kazandı.

Sanayi odaklı, üretim kültürünün ve yerli üretimin önemine işaret eden, aynı zamanda İSO’nun köklü geçmişini ve kurumsal kimliğini özgün bir bakış açısıyla destekleyen önerilerin geliştirilmesine imkan tanıyan yarışmada, dört mansiyonla birlikte toplamda 145 bin lira para ödülü verildi.


- Sanayi, sanat ve tasarımla buluşacak


Yarışma ile her gün binlerce kişinin İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasındaki yaya bağlantısını sağlayan, aynı zamanda bir dönemin özgün mimarisini yansıtan Odakule binasını da bu caddelere bağlayan geçidin, çağdaş kentsel yaşam koşulları doğrultusunda yeni fikirlere ve sanayinin sanat ve tasarımla buluşmasına imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

İstiklal Caddesi’nin önemli sembollerinden biri olan Odakule binasını 2017 yılında yenileyerek modern bir görünüme ve çağdaş bir altyapıya kavuşturan İSO, yarışma ile Odakule Pasaj Geçidi'ni de yenilemiş olacak.


- Beyoğlu Melodisi ile fark yaratacak


Tasarım ve sanat alanlarından bireysel ve ekip olarak tüm katılımcılara açık olarak gerçekleştirilen İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması’nda birinci olan proje, Beyoğlu ilçesinde yer alan, mülkiyeti İSO’ya ait olan pasaj alanının kimliğini rafine ve entelektüel bir kavramsal yaklaşım ile ele alıyor.

Proje, alandaki tüm düzlemlere gerek malzeme gerekse detaylandırma ile yalın müdahalelerde bulunuyor. Projenin yarattığı dingin kentsel mekan içinde tını enstalasyonu için kullandığı lineer pirinç tüpler, üç yeni sanat eseri ve rölyef önerileri, su ögesi, İSO kurumsal kimliğinin halihazırda kentsel sanat elemanları ile kurmuş olduğu ilişkiyi güçlendirici nitelikte bulunuyor.

İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması’nda ilk üç proje ve mansiyonlar şöyle:

"Birincilik ödülü Beyoğlu Melodisi, mimarlar Atahan Sevdi (ekip lideri), Merve Yıldırım ve Büşra Nural. İkincilik ödülü mimarlar Burcu Sevinç (ekip lideri), Rıfat Yılmaz, Süleyman Yıldız. Yardımcı ekip; Kamer Berzah Özlü ve Sinem Onar. Üçüncülük ödülü mimarlar Emrah Demir (ekip lideri), S. Salih Başbay, Hasan Öncü, 3D Animatör Mete Şekip Saygın. Yardımcı ekip; Gülşah Kayalık ve Betül Aygün.

1. Mansiyon mimarlar Hakan Demirel (ekip lideri), Murat Arif Suyabatmaz. Yardımcı ekip; Orhun Ülgen, Elif Yılmaz, Nurettin Şatır, Kadir Mert Tatar, Özge Özçelik, Aylin Pakova, Begüm Alyemiş. 2. Mansiyon mimarlar Mehmet Vehip Kütükçüoğlu (ekip lideri), Haşim Ertuğ Uçar, Emine Hande Gazioğlu, Onur Akın, Ethem Aybar, Begüm Gökçe Tırpancı, Oğul Can Öztunç, Ece Ünübol, Beyza Paksoy, Serdar Albaz, İsmet Bilgin, Yıldırım Erbaz. 3. Mansiyon mimarlar Ervin Garip (ekip lideri), Banu Garip. Yardımcı ekip; Samet Küçükbay, Fatma Karakaya. 4. Mansiyon küratör Ece Korkut Kurt (ekip lideri), mimarlar Pınar Sipahi, Beyza Yavuz, Bora Talun, Melike Demirbilek, Selin Atacı. Danışman Derya Güleç Özer."


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:55
  1. İSO
  2. Odakule Pasaj Geçidi

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