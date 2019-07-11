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İSO İkinci 500 listesinde Gaziantep’ten 33 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırması” sonuçlarına göre Gaziantep’ten 33 firma listede yer aldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
İSO İkinci 500 listesinde Gaziantep’ten 33 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırması” sonuçlarına göre Gaziantep’ten 33 firma listede yer aldı.


Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırması’nda listeye girme başarısı gösteren Gaziantepli 33 firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.


“Gaziantep 33 firma ile iller bazında 4. sırada yer alma başarısı gösterdi”


İkinci 500’deki firma sayısına göre Gaziantep’in iller bazında 4. sırada yer aldığına dikkat çeken Adnan Ünverdi, “154 firma ile İstanbul, 41 firma ile Ege Bölgesi, 38 firma ile Kocaeli’nin ardından şehrimiz 33 firma ile 4. sırada yer alarak ikinci 500’de büyük bir başarıya imza atmıştır” dedi.


“Firmalarımızın 2017 yılına göre 2018 yılında üretimden satış tutarı yüzde 18,4 oranında arttı”


Gaziantep’ten listeye giren sanayi kuruluşlarının toplam üretimden satışlarının 7 milyar 888 milyon TL olduğunu kaydeden Ünverdi, 2017 yılına göre üretimden satış tutarının 2018 yılında yüzde 18,4 oranında arttığını dile getirdi. Ünverdi, ikinci 500’deki firmaların toplam üretimden satışlarının yüzde 5,7’lik kısmını Gaziantepli firmaların gerçekleştirdiğini söyledi.


Gaziantep’in her koşulda üreten, çalışan ve ihracat yapan bir kent olmayı sürdürdüğüne vurgu yapan Adnan Ünverdi, “Geçtiğimiz yıl yaşanan dövizdeki dalgalanma ve kurdaki artışa rağmen bu başarının elde edilmesi şehrimizin sanayi üretimindeki gücünü bir kez daha gösterdi. Gaziantepli sanayiciler olarak bu zamana kadar her türlü olumsuz durumda çalışmayı ve üretimi sürdürdük. Bundan sonra da aynı anlayışla üretime, ihracata ve ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Kentimizin orta ve yüksek teknolojiye geçiş sürecini hızlandırmak için atmış olduğumuz projelerle inşallah ilk 1000’de yer alan firma sayımızı daha da artıracağız” diye konuştu.


İSO İlk 500’de Gaziantep’ten 24 firmanın yer aldığını da anımsatan Ünverdi, İSO İkinci 500 ile birlikte İlk 1000’de Gaziantep’ten toplam 57 firmanın yer aldığının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
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