İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı

2018 yılına ait, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ''Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"sonuçları açıklandı. Bu yıl Konya'dan 15şirket ikinci 500'e girdi. Bera Holding şirketleri İSO İkinci 500 sıralamasına, Kombassan Kağıt (44), Muratlı Karton (164), Divapan(MDF)(387), KompenPVC (440) şirketleri ilegirme başarısı gösterdi.

“ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, Türkiye’nin en büyük firmaları listesine giren Bera Holding’e ait firmalarını tebrik ederken, bu sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını arzu ettiklerini belirtti. Alaboyun“Bera Grubu olarak 2018 yılında toplamda 2 milyar 185 milyon TL’yi aşan ciro elde ettik. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ülkemizin en büyük ikinci500 sanayi kuruluşu arasına 4 şirketimizleyer alarak bu başarımızı taçlandırmış olduk.”dedi

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“ÜRETİMDEN SATIŞLARDA YÜZDE 32,7 ARTIŞ”

Alaboyun “İSO İkinci 500’de yer alan şirketlerimiz, üretimden satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 32,7 artırırken, ikinci 500 şirket sıralamasında yer alan tüm şirketlerin yüzde 27,5 olan ortalamasının üzerinde bir performansta göstermiş oldular. Listeye girme başarısını gösteren Kombassan Kağıt, Muratlı Karton, Divapan, Kompendaha önceki yıllarda da ilk ve ikinci 500 firma arasına girerek benzer başarılar elde etmişler ve ülke ekonomisi adına gurur kaynağımız olmuşlardı. Milli değer ve kaynaklarımızın etkin olarak kullanılmasının çok daha fazla önem arz ettiği bu günlerde, ülkemiz adına artan bir ivmeyle üretiyor olmak, ekonomimize ve istihdamımıza katkı sağlıyor olmak bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Ülkemizin başarısı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ekonomimize destek olmaya, tüm çalışanlarımızla ülkemize ve paydaşlarımıza değer katmaya odaklanarak yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

“İSTİHDAMA ÖNEMLİ KATKI”

Alaboyun ayrıca, “Bera Gurubu şirketlerinde, direkt olarak yaklaşık 4 bin 500, endirekt olarakta 15.000 personel istihdam edilerekönemli bir katkı sağlamaktayız.Gelişen güçlü Türkiye ile birlikte biz de büyüyeceğiz. Bu başarıya destek olan çalışanlarımız, yöneticilerimiz, yatırımcılarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.