İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye için ihracat zamanı

İSO Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısı yapıldı. "Yılın İkinci Yarısına Başlarken Dünya ve Türkiye’deki Ekonomik Gelişmelere Sanayimizin Öncelikleri Açısından Bir Bakış" ana gündemi ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantının açılışındaki konuşmasında, küresel ticaret savaşlarının yeni ve tedirgin edici bir boyut kazandığına dikkati çekerek, ABD ve Çin arasında karşılıklı ticareti sınırlayıcı önlemlerin alındığı korumacılık rüzgarının ABD ile Avrupa ülkeleri arasında da ayrışmaya neden olduğunu vurguladı.

'YÜKSEK FAİZLER YATIRIM YAPMAYI ZORLAŞTIRDI'

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değinen Bahçıvan, son dönemde kur artışları ve arkasından gelen faiz hamlelerinin sanayi üzerinde ciddi bir baskı yarattığını, enerji ve emtia fiyatlarının artmasının yanında ticari kredi faizlerinin yüzde 25’lere yaklaşan yüksek oranlarda seyretmesinin yatırım yapmayı zorlaştırdığını ve finansman yükünü artırdığını kaydetti.

'TÜRKİYE İÇİN İCRAAT ZAMANI'

Bahçıvan, "Seçim bitti, artık Türkiye için icraat zamanı. Ana gündem ekonomi olmalı. Başta kur oynaklığı, enflasyon ve cari açık olmak üzere ekonomimizin temel sorunlarına odaklanarak kalıcı çözümler üretmemiz ve finansal istikrarı sürdürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sanayiciler olarak beklentileri olduğunu dile getiren Bahçıvan şunları kaydetti:

"Bakanlıkların birleştirilerek sadeleştirilmesini olumlu buluyoruz. Nitelikli üretime dayalı nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. İhracatımızın kompozisyonunda ciddi bir dönüşüm sağlamamız kaçınılmaz. AK Parti'nin seçim beyannamesinde ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 4'ten yüzde 15'e çıkarılması hedefi son derece doğru ve anlamlı. Yüksek katma değerli üretim yapısı için en büyük ihtiyaç; nitelikli bir eğitim ve nitelikli insandır. Eğitimde kalite standartları sistemli bir şekilde takip edilmeli, eğitmenlerin niteliği güçlendirilmeli ve mesleki eğitime gereken önem verilmelidir."

'KALKINMA BANKASI OLUŞTURULMASI ÖNCELİK TAŞIYOR'

Yüksek teknolojili yatırımlarının finansman ihtiyacını karşılayacak yeni nesil bir kalkınma bankası modelinin oluşturulmasının öncelik taşımaya devam ettiğini belirten Bahçıvan, "Kalıcı yatırım yapacak yabancı sermaye gelişine önem verilmeli. Kıdem tazminatı sorunu BES modeli örnek alınarak çözüme kavuşturulmalı. Sanayi yatırımlarında 'Emlak Sanayi' modeli ile arazinin rant amaçlı kullanımının da önüne geçilmeli. KDV alacaklarının sanayiciye ödenmesi ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele hayata geçirilmesi. Yine Ar-Ge, yenilikçilik, dijital dönüşüm ve endüstri bölgeleri önümüzdeki dönemin en önemli konu başlıkları." ifadelerini kullandı.