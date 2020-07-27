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İsmi skandalla anılan Halil Öztürk kimdir? Elmalı Belediye Başkanı nereli, kaç yaşında?

İsmi yasak aşk skandalına karışan Antalya İli Elmalı ilçesi belediye başkanı Halil Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 21:15:00 -
İsmi skandalla anılan Halil Öztürk kimdir? Elmalı Belediye Başkanı nereli, kaç yaşında?

Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförünün karısı Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalı olay oldu. İyi Partili olan belediye başkanı ilk nikahını kıydığı Ahmet Tilki'yi önce makam şoförü yaptı ardından eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşamaya başladı. Zaman zaman Ahmet Tilki'yi görev icabı il dışına yollayan Halil Öztürk, eşiyle birçok kez birlikte oldu. Yazışmaları gören Ahmet Tilki eşi ile Halil Öztürk arasında geçen uygunsuz yazışmaları ve eşinin çıplak fotoğraflarını yolladığı görüşmeleri ifşa etti. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen makam şoförü, "Adalet önünde hesap soracağım" dedi..

Bu skandal haberin ardından Elmalı Belediye başkanı Halil Öztürk kimdir, eşi Meltem Öztürk kimdir araştırması başladı.

HALİL ÖZTÜRK KİMDİR:  Öztürk, 1973 yılında Elmalı'da dünyaya geldi ve ilk, orta öğrenimini Elmalı'da tamamladı.

1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım'da iş hayatına atılan Halil Öztürk, 2003 yılında başladığı siyasi kariyerinde 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

üm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İyi Parti'den Elmalı Belediye Başkanı seçilen Halil Öztürk evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

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