İsmi merak ediliyordu! 3. Havalimanı'nın tabelası asıldı
Açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı 3. Havalimanı'nın tabelası asıldı. Sosyal medyada yeni havalimanının adının 'İstanbul' olacağı iddia edildi.29 Ekim 2018 Pazartesi 10:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak yeni havalimanının adının "İstanbul" olduğu iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.
Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda yeni havalimanın tabelası asılıyor. Tabelada "İstanbul Havaalanı, İstanbul Airport" yazıyor.
Sosyal medyada merak konusu oldu
Yeni havalimanının adının İstanbul olup olmayacağı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte o görüntüler...
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