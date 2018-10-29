İsmi merak ediliyordu! 3. Havalimanı'nın tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak yeni havalimanının adının "İstanbul" olduğu iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda yeni havalimanın tabelası asılıyor. Tabelada "İstanbul Havaalanı, İstanbul Airport" yazıyor.

Sosyal medyada merak konusu oldu

Yeni havalimanının adının İstanbul olup olmayacağı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte o görüntüler...







