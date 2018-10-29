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İsmi merak ediliyordu! 3. Havalimanı'nın tabelası asıldı

Açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı 3. Havalimanı'nın tabelası asıldı. Sosyal medyada yeni havalimanının adının 'İstanbul' olacağı iddia edildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:29
İsmi merak ediliyordu! 3. Havalimanı'nın tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak yeni havalimanının adının "İstanbul" olduğu iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda yeni havalimanın tabelası asılıyor. Tabelada "İstanbul Havaalanı, İstanbul Airport" yazıyor. 

Sosyal medyada merak konusu oldu

Yeni havalimanının adının İstanbul olup olmayacağı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte o görüntüler...



 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:29
  1. İstanbul
  2. yeni havalimanı
  3. istanbul yeni havalimanı

YORUM YAZ

  • adamin biriadamin biri14 dk önce
    Ya Ataturk ya da herhangi bir isim veremiyoruz demek ki. Yazik yine onlar kazandi.
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