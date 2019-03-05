İsmet Yıldırım ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, CHP’li İmamoğlu’nun daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye meclisinde suyun ucuzlatılmasına karşı çıktığını belirterek, “Şimdi çıkmış ben suyu ucuzlatacağım diyor. Bu adamlar kalkmışlar İstanbul’da belediye başkanı olacak” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, akşam saatlerinde önce ‘Samsunlular Buluşması’na ardından da Niğde Çayırlı Köyü Yardımlaşma Derneği’nin açılışına katıldı. Yıldırım, bu programlarda vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Yıldırım, Niğde Çayırlı Köyü Yardımlaşma Derneği’nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın yaptığı hizmetleri anlatarak vatandaşlardan destek istedi. THY’nin Binali Yıldırım ile birlikte bir dünya markası olduğunu ifade eden Yıldırım, “Çıkmış böyle bir adam ortaya, Başbakanlık yapmış, Ulaştırma bakanlığı yapmış, İDO Genel Müdürlüğü, en son Meclis Başkanlığı. Gideceksin İstanbul’da belediye Başkanlığı yapacaksın diyor, bütün apoletleri söküyor geliyor buraya. Bir tarafta da bir imamın oğlu diyorlar, İmamoğlu. Ne olduğu belli değil. Daha bulunduğu ilçeyi becerememiş. Bir de yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor biliyor musunuz? İSKİ suyunu bundan üç ay evvel meclisten ucuzlatalım diye öneride bulunduk, CHP ile birlikte kendisi de ucuzlamasın diye teklif verdi, imza attı. Meclis kayıtları ortada. Şimdi çıkmış ben suyu ucuzlatacağım diyor. Bu adamlar kalkmışlar İstanbul’da belediye başkanı olacak” şeklinde konuştu.

CHP’li partilerin belediyecilik çalışmalarını eleştiren Yıldırım, “Sen önce sistem nedir, belediyecilik nedir, senin o Cumhuriyet Halk Partisi dediğin parti bu memlekette çöpü toplayamadı. İşçinin parasını veremedi. Memurunun parasını vermedi. İSKİ, bankadan çek alamadı. Şimdi İSKİ, kurumsal kimlikte dünya lideri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal kimlikte belediyecilikte dünya lideri. Niye. Dünyada hiçbir belediye kendi bütçesi ile metro yapamıyor. Her yıl kilometrelerce kendi bütçesinden kaynak ayırıyor ve metroyu tamamlıyor. Sen kim belediyecilik kim. Sen ancak ideoloji yapabilirsin. Ona göre karşıda bir Binali Yıldırım, bu halk görüyor, bir de sen. Hiç mukayese yapıp konuşmaya değmez. Onun için ben inanıyorum ki İstanbul halkı, hem Binali abimizi, hem de ilçe belediyelerdeki diğer kardeşlerimizi devam ettirerek belediyecilikte yine şaha kalkacağız” ifadelerini kullandı.

Ümraniye’deki projelerini anlatan Yıldırım, “Ümraniye’de yapacağımız çok işler var. Ümraniye’de ulaşımdan oto parklanmaya, yeşil alanlardan, millet kıraathanelerine, millet bahçelerinden otobanların giriş çıkışlarına kadar ciddi projelerimiz var. İnşallah onların hepsini birer birer tamamlayacağız” diye konuştu.

Yıldırım, katıldığı programlarda vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Yıldırım’ın çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar çeşitli ziyaretlerle sürdü.