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İsmet Yıldırım, Ümraniye’deki Erzincanlılar ile bir araya geldi

Ümraniye’deki Erzincanlılar ile bir araya gelen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım,“Bundan sonra belediye sadece tretuvar yapan, asfalt döken, sosyal belediyecilik yapan belediyecilikten çıkarak, yeni iş sahalarının da hep beraber merkezi hükümetle birlikte, ana kent ile birlikte gençlere, sanayi ile beraber hareket ederek yeni iş sahaları açmamız gerekiyor” dedi.

03 Mart 2019 Pazar 13:03
İsmet Yıldırım, Ümraniye’deki Erzincanlılar ile bir araya geldi

Ümraniye’deki Erzincanlılar ile bir araya gelen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım,“Bundan sonra belediye sadece tretuvar yapan, asfalt döken, sosyal belediyecilik yapan belediyecilikten çıkarak, yeni iş sahalarının da hep beraber merkezi hükümetle birlikte, ana kent ile birlikte gençlere, sanayi ile beraber hareket ederek yeni iş sahaları açmamız gerekiyor” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’deki Erzincanlılar ile kahvaltıda bir araya geldi. Programa Yıldırım’ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda Erzincanlı katıldı. Programda konuşma yapan Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Belki bu çalışmaların hızlı olması, gayreti, bütün İstanbul’daki belediyelerimizde biraz gönül işini inkitaya uğratmış olabiliriz. Biraz gevşemiş olabilir. İnsanların gönüllerine dokunuş yapmamış olabiliriz. O da çok çalışmadandır. Yoksa gönül işini de bizim AK kadrolar bilir. Çünkü neticede hepimiz aynı kıbleye yönelen, aynı Allah’a inanan, aynı peygambere inanan insanlarız. O sebeple bundan sonra hem Türkiyemizde, hem İstanbulumuzda, hem Ümraniyemizde biraz daha gönüllere girme meselesini daha iyi ele almalıyız. Bundan sonra inşallah hep beraber kazandığımız takdirde 31 Mart’ta daha iyi şekilde mahallelerimizde olacağız” şeklinde konuştu.


Ümraniye’de yüzde 27’ye ulaşan genç bir nüfus olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Bizim belediyecilik yaptığımız 25 yıllık belediyeciliğin yanında bu gençlerimizle ilgilenerek, onların Ümraniye’de istihdamını da sağlamamız lazım. Bundan sonra belediye sadece tretuvar yapan, asfalt döken, sosyal belediyecilik yapan belediyecilikten çıkarak, yeni iş sahalarının da hep beraber merkezi hükümetle birlikte, ana kent ile birlikte gençlere, sanayi ile beraber hareket ederek yeni iş sahaları açmamız gerekiyor. Bunun için de bu konular da bir takım planlarımız var” diye konuştu.


Milletvekili Ataş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yıllardır siyaset yaptıklarını ve yaptıkları çalışmalarla dik yürüdüklerini ifade ederek, “Ve onun ekibi ile birlikte siyaset yapanlar aynı şeyi hayatlarında yaşadılar ve gördüler. İşte bunlardan bir tanesi Erzincan’ın çok kıymetli değeri olan Sayın Binali Yıldırım. Hani onun dili ile yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, şehirleri birleştirdik diyor ya. 17 yıla 22 bin kilometre bölünmüş yolu sığdırmak her babayiğidin harcı değil. Türkiye’yi hızlı tren ile tanıştıran, Türkiye’de 25 tane havalimanını 56’ya çıkaran ve 400 kilometreye yakın tüneli açmak suretiyle Türkiye’de şehirleri birbirine bağlayan en başarılı bakanlarımızdan bir tanesi. Başbakan oldu, genel başkan oldu, meclis başkanı oldu ve kendisine görev tevdi edildiği zaman da TBMM Başkanlığını elinin tersi ile bir kenara iterek, gelip İstanbul’a büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Bunu herkes kabullenemez, her nefis bunu kabullenemez. Onun için onun yapmış olduğu bu inceliğe karşılık, İstanbul’daki Erzincanlıların da yedi yirmi dört kalan 28 günü çok iyi değerlendirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a daha fazla destek isteyen Ataş, “Bizim hamdolsun Binali Bey’in kazanmasında hiçbir tereddüdümüz yok. Ama istiyoruz ki Binali Yıldırım yüzde 60 ile kazansın. Biz bunu istiyoruz. Yoksa kazanmasında bir tereddüdümüz yok. Ama ona yakışan bir oranda kazansın istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:03
  1. doğa

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