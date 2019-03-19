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İsmet Yıldırım, Tepeüstü’ndeki esnaflarla bir araya geldi

Ümraniye’nin trafik sorununu yeni otopark, kavşak ve yollarla çözeceklerini ifade eden AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “Ümraniye trafiğini masaya yatırdık.

19 Mart 2019 Salı 12:44
İsmet Yıldırım, Tepeüstü’ndeki esnaflarla bir araya geldi

Ümraniye’nin trafik sorununu yeni otopark, kavşak ve yollarla çözeceklerini ifade eden AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “Ümraniye trafiğini masaya yatırdık. Tam 7 tane kavşak ve büyük yol projesi yapıyoruz” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Tepeüstü’ndeki esnaflarla bir kahvaltıda bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Yıldırım, göreve geldiklerinde Ümraniye’de uygulamaya geçirecekleri projeleri anlattı.


Ümraniye’nin trafik konusunda sorunlar yaşadığını dile getiren Yıldırım, yeni otopark, kavşak ve yol projeleri ile bu sorunu çözeceklerini söyledi. Yıldırım, “Mahallelerimizde 20 bin araçlık otopark projemiz var. Bunun ilk etapta 7 bin araçlık kısmını, 32 ayrı noktada, altı otopark üstünde de yeşil alan olacak şekilde yapacağız ve mahallelerimizde bu hizmete kavuşacak. Büyükşehrimizde bütün İstanbul için çıkardığı raporunda 250 bin araçlık yer yapacak. Kadir Topbaş döneminde biliyorsunuz 100 bin araçlık otopark projesi hazırlandı. Bunun altmış bini tamamlandı, 40 bini de devam ediyor. Buna rağmen bir 250 bin araçlık otopark daha projelendirme büyükşehir tarafından da, bütün ilçelerimizde devam ediyor. Ama bundan sonra izin vereceğimiz binalarda mutlaka otopark şartını getirmemiz lazım. Ona ruhsat vermememiz lazım. Kesin, bundan sonra böyle” şeklinde konuştu.


Yeni açılacak kavşak ve yolları da anlatan Yıldırım, ”Tabi Ümraniye’mizin ulaşım aksı da önemli. Biliyorsunuz TEM otoyolu Ümraniye’yi ikiye ayırıyor. Sadece giriş çıkış ise Çakmak ve Tepeüstü’nde bulunuyor. Bu yeterli değil. Biz geldikten 20 gün sonra hem karayolları ile hem de sayın bakanımızla bir araya geldik. Ümraniye trafiğini masaya yatırdık. Tam 7 tane kavşak ve büyük yol projesi yapıyoruz. Bunların da büyükşehrimiz tarafından projeleri karayollarına gönderildi Ankara’ya. Tasdiki de yapıldı. Şimdi uygulama projeleri yapılıyor. Bir an evvel bunları hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:44
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