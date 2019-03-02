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İsmet Yıldırım, Sanayi esnafı ve Trabzonlu iş adamları ile bir araya geldi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’nin şehirleşmesi ile birlikte bunu daha çok inovasyona dönük, teknolojiye dönük, katma değeri yüksek binalar yapıp, sanayiler yapıp, daha iyi hale getirmemiz lazım” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:08
İsmet Yıldırım, Sanayi esnafı ve Trabzonlu iş adamları ile bir araya geldi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’nin şehirleşmesi ile birlikte bunu daha çok inovasyona dönük, teknolojiye dönük, katma değeri yüksek binalar yapıp, sanayiler yapıp, daha iyi hale getirmemiz lazım” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, sabah saatlerinde FSM Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Yıldırım, site esnafı ile kahvaltı yaptıktan sonra sanayi esnafını ziyaret etti.


FSM Sanayi Sitesi’nin büyük bir sanayi olduğunu ifade eden Yıldırım; “Burası büyük bir sanayi, 8 tane sanayiden oluşan, 4 bine yakın işyerinin olduğu büyük bir yer. Ama belki miyadı dolmuş, daha düzenli bir hale gelip yeniden yapılanmasını ele almak lazım. Beraberce onu istişareler yaparak kısım kısım hale getirmek lazım.


Ümraniye tabi diğer OSB’leri ile ve buradaki sanayi ile birlikte toplam 100 bin insanın çalıştığı bir yer. Nüfus da kalabalık, 700 bin nüfus var. Belki istişarelerimiz ile burası bu haliyle 30 senelik mülkiyet. Belki biraz sıhhi olmayan ortamda çalışmalar var. Bunu hep beraber bir düzene sokmamız lazım” şeklinde konuştu.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, FSM Sanayi Sitesi esnafını ziyaretinin ardından Trabzonlu bürokrat ve İş adamlarının düzenlediği programa katıldı. Burada iş adamlarına seslenen Yıldırım, “İşyerlerinin açılmasınıçok önemsiyorum. Yani 100 bin kişi çalışıyor, 5 tane OSB’miz var. Küçük sanayi sitelerimiz var. Buralarda 100 bin insan çalışıyor. Ümraniye’nin şehirleşmesi ile birlikte bunun daha çok inovasyona dönük, teknolojiye dönük, katma değeri yüksek binalar yapıp, sanayiler yapıp, daha iyi hale getirmemiz lazım. Ümraniye’yi daha yaşanabilir hale getirmemiz lazım” diye konuştu.


Bunun için de Ümraniye’ye yönelik çok sayıda proje hazırladıklarını ifade eden Yıldırım, seçilir seçilmez bunları sırasıyla hayata geçireceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:08
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