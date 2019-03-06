İsmet Yıldırım, mimar ve mühendislerle bir araya geldi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’deki mimar ve mühendislerle bir araya geldi. Yıldırım, “Ümraniye’de şehir kültürüne uygun yaşamak için hepimize işler düşüyor” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Tantavi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda Ümraniye’deki mimar ve mühendislerle bir araya geldi. Programa Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Ümraniye İlçe Başka Mehmet Eminmollaoğlu ile çok sayıda mimar ve mühendis katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, “17 yıllık merkezi yönetim iktidarlarımız döneminde ve 3 dönemdir yerel yönetimler iktidarlarımız döneminde hamdolsun başımız dik, alnımız açık çıtayı çok yükselttiğimiz kanaatindeyim. Yani üç sene önce beş sene önce konuştuğumuz sorunları bugün konuşmuyoruz. Vatandaşın üç beş sene önce dile getirdiği, hatta belki bir yıl önce dile getirdiği sorunları bugün konuşmuyoruz. Neden? Çözüme kavuştu onun için” dedi.

Bazı çevrelerin Türkiye’nin ilerlemesini hazmedemediğini dile getiren Ataş, “Türkiye’de AK Parti’nin iktidar olduğu 2002 yılından bugüne kadar ki süreçlerde demokratik yöntemlerle AK Parti’yi alt edemeyenler, demokratik olmayan her yöntemi denediler. Bütün bunlar, yani AK Parti’yi kapatmaya kalktılar. 27 Nisan e-muhtırası verildi. Gezi olayları düzenlendi. Bütün bunlar niye yapıldı. Türkiye’nin önünün kesilmesi için yapıldı. Türkiye’nin önünü niye kesmeye kalktılar. Bölgesinde söz sahibi olan bir Türkiye var. Artık masada bulunan bir Türkiye var. Kendi sivil savunma sanayini, milli savunma sanayini geliştiren bir Türkiye var. Yüzde 35’ler seviyesinde dışa bağımlıyken, bugün yüzde 70’ler seviyesine o bağımsızlığını çıkarmış bir Türkiye var. Kendi insansız hava araçlarını, tankını, tüfeğini yapan bir Türkiye var. Böyle bir Türkiye’yi de birileri hazmedemiyor” şeklinde konuştu.

Toplantıda mimar ve mühendisleri dinleyen, onların görüş ve önerilerini alan Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Ümraniye’de hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Ümraniye’de öne çıkan sorunlardan biri olan ulaşım konusuna öncelik vereceklerini belirten Yıldırım, “Yeni köprülü kavşaklara ihtiyaç var. Büyükşehir belediyemizle birlikte oturduk masaya, karayollarını aldık, Bakanımız Cavit beyi de devreye soktuk, sağ olsunlar yeni 7 tane kavşak projesi yapacağız. İnşallah E-6 aksı üzerinde giriş çıkış şeklinde. Diğer ilçelere de faydası olacak şekilde bunları hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Yapılacak projelerle birlikte Ümraniye’nin İstanbul’un merkezi olacağını vurgulayan Yıldırım, “İnşallah böyle Ümraniyemize şehir kültürüne uygun, 81 vilayetten gelen bu insanların daha böyle Ümraniye’nin bilincine uygun bir şekilde yaşaması ve onların da dikkat ederek, bu işleri şehir kültürüne alışması için hep beraber bize işler düşüyor. Siz değerli arkadaşlara işler düşüyor” ifadelerini kullandı.