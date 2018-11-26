0553 313 94 23

İsmet Yıldırım kimdir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım mı?

İsmet Yıldırım’ın ismi AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adaylığı için geçmekte. Peki İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım nereli ve kaç yaşında? İsmet Yıldırım hangi görevlerde bulundu? İşte KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım hayatı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:27
İsmet Yıldırım kimdir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım mı?

İsmet Yıldırım’ın ismi AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adaylığı için geçmekte. Peki İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım nereli ve kaç yaşında? İsmet Yıldırım hangi görevlerde bulundu? İşte KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım hayatı.

 İsmet Yıldırım kimdir?

1960 yılında Ümraniye’de doğan İsmet Yıldırım, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:27
  1. Bayburt
  2. Rize
  3. İstanbul
  4. ismet yıldırım kimdir
  5. ismet yıldırım nereli
  6. ismet yıldırım kiptaş genel müdürü
  7. ismet yıldırım ak parti beyoğlu belediye başkan adayı mı
  8. son dakika ismet yıldırım haberleri

YORUM YAZ

  • melih53melih5350 dk önce
    çok başarılı bürokratlarımızdan.kiptaşı kiptaş yapan adam..değeri verilmelidir.ümraniye yakışır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Microsoft, Apple'a nal toplattı! İşte dev şirketin piyasa değeri
  1. Microsoft, Apple'a nal toplattı! İşte..
  2. Ev yapımı doğal öksürük kürü
  3. Aziz Ekinci Küçük kimdir?
  4. Çocukları şekerden uzak tutun!
  5. Sabahları yorgun uyanmanın nedenleri
  6. "Büyüme verileri beklenenin altında..
  7. BAE İngiliz casusu affetme kararı aldı
  8. İlişkide güven problemi ile nasıl baş..
  9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  10. Bebeğinizi yanınızda değil, beşikte..
  11. Adana'daki FETÖ/PDY davası
  12. 9. Boğaziçi Zirvesi
  13. Parlak cilt için etkili öneriler…
  14. Piyasalarda gün sonu
  15. Borsa, günü yükselişle tamamladı
  16. FETÖ sanığı eski binbaşının kardeşi..
  17. Amasya ve Düzce'de DAEŞ operasyonu!
  18. Kağıthane AK Parti belediye başkan..
  19. "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı..
  20. Türkiye ile Katar arasında dev iş..
Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

Günün Karikatürü

25 Kasım 2018
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!
The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!