İsmet Yıldırım kimdir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım mı?

İsmet Yıldırım’ın ismi AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adaylığı için geçmekte. Peki İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım nereli ve kaç yaşında? İsmet Yıldırım hangi görevlerde bulundu? İşte KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım hayatı.

İsmet Yıldırım kimdir?

1960 yılında Ümraniye’de doğan İsmet Yıldırım, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.