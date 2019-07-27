İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim

Allah! İllallah!

Bazı siyasetçiler “Allah” lafzını çok sık kullanır, kimisi yerinde kullanır, kimisi de hiç kullanmaz. Eski siyasetçilerden, ikinci cumhurbaşkanıİsmet İnönü üçüncü sınıfa dahil olanlardandı. Bir gün Ankara’da partilileri özellikle Malatyalı CHP’liler Paşa’ya sorarlar:

Paşam konuşmalarınız esnasında hiç ‘Allah’ demiyorsunuz. Bu da siyasi muhaliflerinizin eline koz veriyor.

Paşa şu karşılığı verir:

Canım, Malatya’dan gelirken “Allah’a ısmarladık” dedim ya!

Bu anekdotu hatırlatan değerli karikatürist Vehip Sinan bir gazetede şöyle bir karikatür çizmiş.

Emel Sayın, “Çile Bülbülüm Çile” şarkısını bir yerde söylerkenİsmet İnönü’ye de Allah dedirtmiş. Bunu gazeteler haber yapmış. Karikatürde İsmet İnönü, Emel Sayın’a şöyle diyordu:

Kızım bu da bir şey mi? Ben yıllarca bu millete İllallah dedirttim.