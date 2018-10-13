İSMEK 22. Yıl genel sergisi ve festivaline hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK’in gelenekselleşen yılsonu Genel Sergi ve Festivali’nin açılışına sayılı günler kaldı. İSMEK’lilerin büyük bir heyecanla hazırlıklarını sürdürdüğü serginin açılışı, 16 Ekim Salı günü gerçekleşecek. Bu yıl 22. kez düzenlenecek olan sergi 23 Ekim tarihine kadar devam edecek.

İlk defa Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan İSMEK 22. Yıl Genel Sergi ve Festivali boyunca sayısız öğrenci eseri ve ürünü sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ziyaretçilerin beğenip satın almak istedikleri ürünler için satış merkezinin kurulacağı alan, birbirinden farklı pek çok seminer, söyleşi, atölye çalışması, canlı performans ve konserlere de sahne olacak. Sergide ayrıca İSMEK’in eğitimleri de tanıtılacak.

SERGİDE ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR DA DÜZENLENECEK

Öğrencilerin yıl boyunca ürettiği ürünlerden seçkilerin yer alacağı sergi kapsamında İSMEK öğrencilerinin maharetli ellerinden çıkan kuyumculuktan ebruya, kırkyamadan kumaş boyamaya, mefruşattan kurdele nakışına, iğne oyasından şiş örücülüğüne, çiniden minyatüre, resimden tezhibe kadar pek çok branşta ortaya koyulan ürünler sergilenecek.

İSMEK’in 22. Yıl Genel Sergi ve Festivali’nde bu yıl bir ilk de gerçekleşecek. Sergide, İSMEK öğrencilerinin katılabileceği bazı yarışmalar da düzenlenecek. 5 kategoride yapılacak yarışmalarda derece alanlara çeşitli ödüller verilecek. İSMEK öğrencilerine yönelik yarışmalar; 3D Moda Tasarımı, Fotoğrafçılık, 3D Dijital Tasarım, ayrıca pastacılık alanında da Düğün Pastası ve El Buketi kategorilerinde düzenlenecek.