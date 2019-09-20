İsmayilov dünya ikincisi oldu!

Milli sporcumuz İsmayilov, Dünya Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada gümüş madalya kazandı.
20 Eylül 2019 Cuma 15:18
Milli sporcumuz İsmayilov, Dünya Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada gümüş madalya kazandı.
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