İsmail’in sponsoru Ekrem mi?

Haber Merkezi İstanbul

Konserlerle, reklamlarla hizmet üremez hale getirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesini yandaşların kazanç kapısı haline getiren CHP’li İmamoğlu’nun, vatandaşların vergilerinden elde edilen İBB’ye ait 3 milyon doları, sırf şakşakçılığını yapsın diye yandaş gazeteci İsmail Küçükkaya’ya peşkeş çektiği belirtildi. Uçan Kuş TV’de yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu’nun, Amerikan sermayeli operasyon kanalı Fox TV’den ayrılarak CHP’nin kanalı Halk TV’ye geçen yakın arkadaşı İsmail Küçükkaya’nın transfer ücretini, sponsorluk karşılığında İBB’nin kasasından ödeyeceği öne sürüldü.

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası, kamuoyunda yerel seçimler öncesi Binali Yıldırım ile çıkacağı ortak yayın öncesinde programın moderatörü İsmail Küçükkaya ile otelde buluşarak programın içeriği konusunda baş başa görüşen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun diyet borcu ödediği yorumları yapılırken, “Halk TV, Tele 1, KRT, CHP ve İyi Parti’den düzenli maaş alıyor” diyen Memleket Partisi Lideri eski CHP’li Muharrem İnce’nin haklılığı bir kez daha tescillendi.