İsmail'den Konya'ya kötü haber!
Konyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın istediği İsmail Köybaşı transferi için Fenerbahçe'den olumsuz yanıt alındı.26 Ağustos 2018 Pazar 10:02
Atiker Konyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın soluna İsmail Köybaşı’nın alınmasını çok istiyordu.
Yıldız oyuncu için yönetim devreye girip, görüşmelere başlamıştı. Ancak Sarı- Lacivertliler’den dün olumsuz yanıt geldi.
İsmail Köybaşı’yla yola devam kararı alan Fenerbahçe’nin Konyaspor’dan gelen kiralama isteğini geri çevirdiği kaydedildi.
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