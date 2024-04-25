"İsmailağa'da Cübbeli Ahmet Hoca'ya protesto" yalanının arkasından bakın kim çıktı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Halk Tv tarafından yapılan "Cenazede Cübbeli Ahmet'i Şoke Eden Protesto!" başlıklı haberin yalan olduğunu açıklayarak tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Halk TV gibi yalancı mecrâlarda “Cenâzede Cübbeli protesto edildi” şeklinde çıkan haberi, kendisinden bahsedilen Ahmet Ayaz kardeşimiz bakın nasıl tekzîb etti, zaten onların yayınladığı videoda da bu açıkça görülmektedir" açıklamasını yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın bahsettiği Ahmet Ayaz'ın açıklamaların şu şekilde:

Biraz evvel sosyal medyada Cübbeli Ahmet Hocamıza ulaşıp elini öpmek için polislerle biraz münakaşaya girdim. Sonra bunu Halk Tv'de 'Hocayı protesto ettiler' diye duyurmuş. Ben hocanın 20 yıldır arkasındayım. Her zaman yanındayım. Hiçbir zaman protesto olayı doğru değildir.