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Gündem İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan kimdir? Vaiz Vanlıoğlu anlattı!
Gündem

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan kimdir? Vaiz Vanlıoğlu anlattı!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 19:43:00 - 2024-04-23 20:34:50
İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan kimdir? Vaiz Vanlıoğlu anlattı!

Hakk'a yürüyen İsmailağa Cemati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) yerine geçen Fikri Doğan Hocaefendi'yi, vaiz Masum Vanlıoğlu anlattı. Vanlıoğlu Fikri Doğan Hocaefendi'nin ömrü boyunca Mahmut Efendi Hazretleri'nin (k.s.) yanından hiç ayrılmadığını söyledi.

Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sakızağacı Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze merasiminde kısa bir konuşma yapan İsmailağa Camii imamı Salih Topçu Hocaefendi, İsmailağa Cemaati'nin yeni manevi liderinin Fikri Doğan Hocaefendi olduğunu açıkladı.

Cenaze töreninde konuşan Vaiz Masum Vanlıoğlu, Hasan Kılıç Hocaefendi'yi anlattı.

'Trabzon doğumlu, Mahmut Efendi Hazretleri'nin (k.s.) yanından hiç ayrılmadı'

Vanlıoğlu, "Hasan Kılıç Hocaefendi, Trabzon'da dünyaya gözlerini açmış ve o bölgede çok ciddi şekilde İslami ilimler tahsil etmiş askerlik dönemi ve öncesinde Mahmut Efendi (k.s.) ile tanışmış birlikte askerlik sürecini yaşamış devamında Mahmut Efendi'den (k.s.) hiç ayrılmadan çok uzun bir süre kendisiyle hem ilmi hem de irşadi faaliyetleri devam ettirmiştir." dedi.

'Diyanet bünyesinde imamlık yaptı!'

Vaiz Vanlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:
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Allah'ın kendilerine lütfettiği bu ömürde Diyanet İşleri Başkanlığımızda başlamış oldukları imamlık hizmetinde çok ciddi gayret ve faaliyet göstermiştir. Bütün hayatlarını ümmetin ve memleketimizin necip evlatlarının İslam ile buluşmasına adamıştır.

Fikri Doğan Hocaefendi'nin İsmailağa Cemaati'ne ait Siraç Yayınevi’nde görev yürüttüğü biliniyor. Doğan Hocaefendi'nin bu yayınevinden çıkan Delîlü's-Salikîn Siracü'l-Müttakîn Tercümesi isimli kitabı bulunmaktadır.

Trabzonlu olan Doğan Hocaefendi İsmailağa Camii'nde de uzun yıllar imamlık yaptı.

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İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan Hocaefendi kimdir?
İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan Hocaefendi kimdir?

Biyografi

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan Hocaefendi kimdir?

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