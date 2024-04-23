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Biyografi İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan Hocaefendi kimdir?
Biyografi

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan Hocaefendi kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-04-23 20:33:00 -
İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan Hocaefendi kimdir?

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri olarak açıklanan Fikri Doğan Hocaefendi'nin kim olduğu merak ediliyor. İşte Fikri Doğan Hocaefendi'nin hayatı...

Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatından sonra İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan Hocaefendi oldu.

Fikri Doğan Hocaefendi'nin hayatı

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan Hocaefendi Trabzon'da dünyaya geldi. Doğup büyüdüğü bölgede İslami İlimler eğitimi

Merhum Mahmut Efendi Hazretleri (k.s.) ile askerlik çağından önce genç yaşta tanıştı. Askerlik sürecini Mahmut Efendi Hazretleri (k.s.) ile birlikte tamamlayan Fikri Doğan Hocaefendi, Mahmut Efendi Hazretleri'nin (k.s.) yanından hiç ayrılmadı. Çok uzun bir süre kendisiyle hem ilmi hem de irşadi faaliyetlerine devam etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar imamlık hizmeti veren Fikri Doğan Hocaefendi, İsmailağa Camii'nde de imamlık yaptı.

Fikri Doğan Hocaefendi'nin İsmailağa Cemaati'ne ait Siraç Yayınevi’nde görev yürüttüğü biliniyor. Doğan Hocaefendi'nin bu yayınevinden çıkan Delîlü's-Salikîn Siracü'l-Müttakîn Tercümesi isimli kitabı bulunuyor.
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