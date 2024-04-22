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Gündem İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu
Gündem

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-22 19:06:00 - 2024-04-22 19:08:26
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu

Bugün Hakk'a vasıl olan İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu.

Mahmut Efendi Hazretleri'nin halifesi olan İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Hasan Efendi Hazretleri 93 yaşında hayatını kaybetti.

Hasan Efendi'nin vefat haberi derin bir üzüntüye neden olurken İsmailağa'dan yapılan açıklamada cenaze programı da sevenlerine duyuruldu.

Hasan Efendi Hazretleri, yarın ikindi namazını müteakip Sakızağacı Şehidliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

İsmailağa tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Cenazesi, yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Sakızağacı Şehidliği'nde uğurlanacaktır.
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