İsmailağa Cemaati'nden vefat duyurusu
İsmailağa Camii sosyal medya hesabından, 'Gönenli Fehmi Amca'nın vefat ettiği duyuruldu.
İsmailağa Cemaati, 'Gönenli Fehmi Amca'nın vefat ettiğini bildirdi.
İsmailağa Camii sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:
"Efendi Hazretlerimizin ilk dönem ihvanlarından Gönenli Fehmi Amca vefat etmiştir. Cenazesi yarın (10 Ağustos Pazartesi) ikindi namazını müteakip Gönen'de kılınarak defnedilecektir. Okuyabilen kardeşlerimiz, merhumun ruhu için Yasin suresi veya Kelime-i Tevhid okuyabilirler. Rabbimiz razı olsun."