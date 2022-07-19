İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması!

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Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun Cübbeli Ahmet Hoca'ya ilişkin iddialarına yönelik İsmailağa İstişare Heyeti tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mezkûr şahsın, Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur." denildi.

'Post kavgası varmış havası estirilmesi...'

"Cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir zamanda, cemaatimizin kıymetli hocalarını zan altında bırakan açıklamalarda bulunarak cemaatimiz içinde post kavgası varmış havası estirilmesi bizi son derece üzmüştür." ifadeleri kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

Nitekim iddialarda adı geçen Cübbeli Ahmet Hocamız da ittifak hususunda görüşlerini İsmailağa İstişare Heyetimiz ile görüşmesinde dile getirmiş ve sohbetinde kamuoyuyla paylaşmıştır.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’mızın internet sitesi ve resmî sosyal medya hesapları dışında yapılan açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatır, cemaatimizin birlik ve beraberliğini ilâ yevmi’l-kıyâm muhafaza buyurmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.