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İSLAM İsmailağa Cemaati Umre kafilesinin duygulandıran videosu!
İSLAM

İsmailağa Cemaati Umre kafilesinin duygulandıran videosu!

İsmailağa Cemaati'nin Umre kafilesine ait Mekke sokaklarında kaydedilen video, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kafilenin yürüyüşünü izleyenler duygusal anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 23:58:00 - 2023-01-19 00:31:40

İsmailağa Cemaati'nin Umre kafilesi tarafından duygulandıran bir video paylaşıldı.

Videoda cemaat mensuplarının Mekke'de yürüdüğü anlar yer aldı.

Yürüyüş yapan grup, hep bir ağızdan "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek." dedi.

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