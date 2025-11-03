İsmail Yüksek’ten Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklama

  • İSTANBUL
Fenerbahçe'de milli futbolcu İsmail Yüksek, 3-2'li Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Yüksek, rakip kaleye daha yakın oynamasıyla ilgili olarak, "Futbola 10 numarada başlamıştım. Uzun zamandır 8 numarada oynamıyordum, hocamız geldikten sonra beni o bölgede değerlendirmeye başladı. Alışık olduğum pozisyon. Kaleye yakın olmayı çok seviyorum, pozisyona girmeyi çok seviyorum" açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'de milli futbolcu İsmail Yüksek, çok iyi bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmail, "2-0'dan sonra mükemmel bir geri dönüş yapan Fenerbahçe vardı. Bu, olayın özeti bence. Çok iyi bir galibiyet, çok iyi istek ve hırs. Havanın özeti bu. Son ana kadar mücadele ettik. Her şey şu anda yolunda, çok şükür güzel bir galibiyet aldık. Önemli bir geri dönüş yaptık. İnşallah böyle devam edecek. Kendimi daha özgür, daha mutlu, daha hırslı hissediyorum. Daha çok çalışıp daha güzel performanslar göstereceğiz." diye konuştu.

Takım arkadaşlarıyla son ana kadar vazgeçmemeleri gerektiğini konuştuklarını aktaran milli oyuncu, şöyle devam etti:

"2-0 bizim için de beklemediğimiz bir başlangıçtı ama daha sonra güzel bir dönüş yaptık. Fenerbahçe'ye yakışır mücadele verdik, çok mutluyuz. Benim için de özel bir gol oldu. Haftalardan beri bu golü bekliyorum, 'gol gelecek hissediyorum' diyordum haftalardır. İnşallah kendi performansımı devam ettireceğim."

Maçta 2-0'dan dönüşü sağlayan gole imza atmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatan İsmail, "Mourinho döneminde de çalışan, isteyen bir İsmail vardı. Tedesco hocamız geldikten sonra da aynı şekilde fark yok. Sadece daha çok inanmaya başlayan bir İsmail var. Sahada da bunu göstermeye çalışıyorum, hep göstereceğim süre bulduğum sürece. Şu an daha çok mutluyum, açık konuşmak gerekirse." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip kaleye daha yakın oynamaktan memnun olduğunu anlatan İsmail, şunları kaydetti:

"Aslında alışık olduğum pozisyon şu an oynadığım pozisyon. Futbola 10 numarada başlamıştım. Uzun zamandır 8 numarada oynamıyordum, hocamız geldikten sonra beni o bölgede değerlendirmeye başladı. Alışık olduğum pozisyon. Kaleye yakın olmayı çok seviyorum, pozisyona girmeyi çok seviyorum. Mutluyum, o pozisyonda oynadığım için ama hocam beni nerede görevlendirirse o pozisyonunun gerekliliklerini saha içinde vermeye çalışıyorum. Gerekirse kalede bile çünkü ben kaleci olmayı da çok seviyorum. Nerede şans verirlerse orada son ana kadar mücadelemi veririm."

İsmail, sözlerini taraftara ilişkin, "İnanılmaz bir destek verdiler bize. 2-0 olduktan sonra onların sesi, bize itici güç oldu. İnanılmaz destek veriyorlar, bu desteği devam ettirsinler. İnşallah bizim için güzel şeyler olacak diye hissediyorum." ifadeleriyle tamamladı.

