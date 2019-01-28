0553 313 94 23

İsmail Uygur kimdir hangi görevlerde bulundu?

İsmail Uygur CHP İzmir Torbalı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte İsmail Uygur'un kim olduğu araştırılıyor. CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İzmir Torbalı belediye başkan adayı İsmail Uygur oldu. Peki, İsmail Uygur kimdir? İsmail Uygur kaç yaşında? İsmail Uygur nereli? İsmail Uygur hangi görevlerde bulundu?

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:44
İsmail Uygur kimdir hangi görevlerde bulundu?

İsmail Uygur CHP İzmir Torbalı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte İsmail Uygur'un kim olduğu araştırılıyor. CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İzmir Torbalı belediye başkan adayı İsmail Uygur oldu. Peki, İsmail Uygur kimdir? İsmail Uygur kaç yaşında? İsmail Uygur nereli? İsmail Uygur hangi görevlerde bulundu?

İsmail Uygur kimdir?

1964 Torbalı doğumlu olup, İlköğrenimini ve Lise Öğrenimini Torbalı’da, Yüksek Öğrenimini de İzmir Ege Üniversitesi’nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek tamamladı. 

19 yıldır Torbalı’da Serbest Muhasebecilik yapmakta ve 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk partisi tarafından Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve 28 Mart 2004 Mahalli İdareler seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanı olarak seçildi. 

R.İsmail UYGUR evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:44
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. İsmail Uygur
  4. İsmail Uygur kimdir
  5. İsmail Uygur hayatı
  6. İsmail Uygur kaç yaşında
  7. İsmail Uygur nereli
  8. İsmail Uygur biyografi
  9. İsmail Uygur torbalı
  10. İsmail Uygur hangi görevlerde bulundu
  11. chp izmir torbalı belediye başkan adayı ismail uygun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuzla Tersanesi'nde yangın! Yaralılar var
    1. Tuzla Tersanesi'nde yangın! Yaralılar..
    2. Venezuela'dan ABD açıklaması: Bizler..
    3. BM'den Koreler arası ortak kazı..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    5. MAZLUMDER'den "28 Şubat mağdurları..
    6. İGİAD 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    8. BM'nin kritik ismi Ankara'ya geliyor
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. İYİ Parti'den Tunç Soyer tepkisi!..
    12. İsrail askerleri Gazze'de bir okula..
    13. İsrail'den tıbbi kenevir ihracatına onay
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    15. Cephanelik kapısını kırarak tanklara..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    17. PM'de tansiyon İzmir ve Ataşehir'le..
    18. Renault Clio yenilendi
    19. Türkiye'de yaşama tutunan Yezan bebek..
    20. "Bu ülkeye güvenin"
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."