İsmail Uygur kimdir hangi görevlerde bulundu?

İsmail Uygur CHP İzmir Torbalı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte İsmail Uygur'un kim olduğu araştırılıyor. CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İzmir Torbalı belediye başkan adayı İsmail Uygur oldu. Peki, İsmail Uygur kimdir? İsmail Uygur kaç yaşında? İsmail Uygur nereli? İsmail Uygur hangi görevlerde bulundu?

İsmail Uygur kimdir?

1964 Torbalı doğumlu olup, İlköğrenimini ve Lise Öğrenimini Torbalı’da, Yüksek Öğrenimini de İzmir Ege Üniversitesi’nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek tamamladı.



19 yıldır Torbalı’da Serbest Muhasebecilik yapmakta ve 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk partisi tarafından Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve 28 Mart 2004 Mahalli İdareler seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanı olarak seçildi.



R.İsmail UYGUR evli ve 2 çocuk babasıdır.