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Medya İsmail Türüt'ü şok eden karar!
Medya

İsmail Türüt'ü şok eden karar!

Karadenizli Türk halk müziği sanatçısı İsmail Türüt 10 yıl önce ayrıldığı eşi Ayşe Morgül tarafınan mal paylaşım davası açıldı. Davayı kaybeden ünlü türkücünün iki çocuğunun annesi eski eşine ödeyeceği tazminatın miktarı dudak uçuklattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 17:17:00 -
İsmail Türüt'ü şok eden karar!

Karadenizli Türk halk müziği sanatçısı İsmail Türüt 10 yıl önce ayrıldığı eşi Ayşe Morgül tarafınan mal paylaşım davası açıldı. Davayı kaybeden ünlü türkücünün iki çocuğunun annesi eski eşine ödeyeceği tazminatın miktarı dudak uçuklattı.

İsmail Türüt'ün 10 yıl önce boşandığı Ayşe Morgül, açtığı mal paylaşımı davasını kazandı. Mahkeme İsmail Türüt’ün 250 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat vermesini hükmetti.

Ayşe Morgül, avukatı aracılığıyla İsmail Türüt’e mal paylaşımı davası açtı. Dava dilekçesinde, çiftin evlendiği tarihte İsmail Türüt’ün Karadeniz yöresinde tanınan yerel bir sanatçıyken 1997-1998 yıllarında İbrahim Tatlıses’in de yardımı ile tanınmaya başladığı ve çıkış yakaladığı anlatıldı.

Dilekçede Ayşe Morgül’ün, Türüt’ün sahne kostümlerinin temizlenmesi, ütülenmesi ve düzenlenmesi, kişisel bakımının yapılması, sosyal çevresinin organize edilmesi gibi bir sanatçının ancak profesyonel olarak alabileceği hizmeti kendisine karşılık beklemeksizin sunduğu belirtildi.

İsmail Türüt’ün şu anda bulunduğu yere gelmesine Ayşe Morgül’ün ön ayak olduğu dilekçede yer alırken, türkücünün tanınmasıyla eşine ve ailesine karşı tavırlarının değiştiği ileri sürüldü.

Eski eşinin şöhret basamaklarını bir bir çıkarken kendisine ve ailesine olan tavırlarının tamamen değiştiğine işaret eden Morgül, İsmail Türüt'ün onlarca taşınmaz, otomobiller, şirket hisseleri, yarış atları, albüm ve konser gelirleri gibi mal varlıklarının bulunduğunu ve bunların bir kısmını kardeşlerine ve birlikte yaşadığı kadına devrettiğini iddia etti.

Ünlü şarkıcının boşanma dava tarihindeki malvarlığı hakkında inceleme başlatan mahkeme, Türüt'ün Sancaktepe, Yenidogan'daki taşınmaz dışında malvarlığına ve nakit birikimine rastlanmadığını ifade etti.

Tüm bu yaşananların ardından mahkeme, Ayşe Morgül'ün Türüt'ün, Sancaktepe Yenidoğan'daki taşınmazından katılma alacağı olduğunu belirterek 738 bin TL katılma alacağının yasal faizi ile ödenmesini hükmetti. İki çocuğunun annesine 250 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verilen Türüt'ün taşınmazı haciz edilerek satıldı.

 


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