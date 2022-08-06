İsmail Türüt'e eski eşinden büyük darbe!

Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt, 10 yıl önce ayrılma kararı aldığı eski eşi Ayşe Morgül ile mahkemelik oldu. Şarkıcıya mal paylaşımı davası açan Morgül, dava dilekçesinde evlendiği tarihte İsmail Türüt’ün Karadeniz yöresinde tanınan yerel bir sanatçıyken 90'lı yılların sonunda İbrahim Tatlıses'in de yardımı ile tanınmaya başladığı ve büyük bir çıkış yakaladığını anlattı.

Türüt'ün sahne kostümlerinin temizlenmesi, ütülenmesi ve düzenlenmesi, kişisel bakımının yapılması, sosyal çevresinin organize edilmesi gibi bir şarkıcının ancak profesyonel olarak alabileceği hizmeti eski eşine karşılık beklemeden sunduğunu ifade eden Morgül, dilekçesinde İsmail Türüt'ün şu anda bulunduğu yere gelmesinde kendisinin önemli bir payı olduğunu belirtti.

Eski eşinin şöhret basamaklarını bir bir çıkarken kendisine ve ailesine olan tavırlarının tamamen değiştiğine işaret eden Morgül, İsmail Türüt'ün onlarca taşınmaz, otomobiller, şirket hisseleri, yarış atları, albüm ve konser gelirleri gibi mal varlıklarının bulunduğunu ve bunların bir kısmını kardeşlerine ve birlikte yaşadığı kadına devrettiğini iddia etti.

"İsmail Bey maddi açıdan sıkıntıdadır, benim yardımlarımla geçindiriyoruz"

İsmail Türüt, avukatı aracılığıyla tüm bu iddiaları reddederken ünlü şarkıcının birlikte yaşadığı Nagehan T. mahkemede verdiği ifadede şunları dile getirdi:

"Ben Türüt’ün çocuğunun annesiyim, birlikte yaşıyoruz. Tarafları evlendikten sonra boşanma davası açılana kadar davacının üzerine olan evin ve bugüne kadar kullandığı tüm araçların davalı tarafından alındığını biliyorum. Ödemeleri bazen bankaya ben gidip yaptım. İsmail Türüt'ün üzerine resmi olarak görünen dışında başka bir malvarlığı yoktur. Ben ailemden dolayı varlıklıyım, oturduğumuz evi de ailemden gelen malvarlığı ile aldım. İsmail Bey’in kullandığı bir araç yoktur. Son 15 yıldır maddi açıdan sıkıntıdadır, evi benim yardımlarımla geçindiriyoruz"

Şarkıcının boşanma dava tarihindeki malvarlığı hakkında inceleme başlatan mahkeme, Türüt'ün Sancaktepe, Yenidogan'daki taşınmaz dışında malvarlığına ve nakit birikimine rastlanmadığını ifade etti.

Tüm bu yaşananların ardından mahkeme, Ayşe Morgül'ün Türüt'ün, Sancaktepe Yenidoğan'daki taşınmazından katılma alacağı olduğunu belirterek 738 bin TL katılma alacağının yasal faizi ile ödenmesini hükmetti. İki çocuğunun annesine 250 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verilen Türüt'ün taşınmazı haciz edilerek satıldı.