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Sosyal Medya İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı
Sosyal Medya

İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 11:12:00 -

Katıldığı bir dernek programında seçim şarkısı söyleyen ünlü türkücü İsmail Türüt, Sosyal medyayı salladı.

Karadenizli türkücü İsmail Türüt, Maltepe Rizeliler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin etkinliğine katıldı. Burada Rizelilerle bir araya gelip türkü söyleyen Türüt, dikkat çeken bir seçim müziği besteledi. MHP'nin Maltepe adayı Kadem Ekşi'yi gösteren Türüt, "Sağ yanımda AKP sol yanımda MHP, Kadem Ekşi geliyor hazır mısın Maltepe" sözleriyle MHP'yi sola koydu. "Siyasetin kalbinden, beşiğinden geliyor" sözleriyle türküsüne devam eden Türüt,"Verin Kadem'e reyi, uçursun Maltepe'yi, gömelim sandıklara biz ha bu CHP'yi" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

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