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İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!

İsmail Saymaz, 2013'te resmi kurum tabelalarından TC ibaresinin kaldırılması üzerine gelen tepkilere sert çıkmıştı. Aynı Saymaz, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB binasının tabelasına TC ibaresi koydurunca tam tersi tepki gösterdi. Saymaz'ın bu 'U' dönüşü sosyal medyada dalga konusu oldu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:00
İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!

İsmail Saymaz, 2013 yılında TC ibaresinin devlet resmi kurum tabelalarından kaldırılması sonrasında sosyal medyada bazı gruplar tarafından yapılan TC paylaşımlarına tepki olarak, ''tc girdabına düştük'', ''Bir silivri dedik, adının önünde ne kadar tc takısı olan varsa cevap verdi. tc ne be?'' diye tepki göstermişti.

 

O gün 'TC' ibaresinin tabelalardan kaldırılmasına destek olan gazeteci Saymaz, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye binasına 'TC' ibaresini asmasına destek olarak ''pek yakışıklı oldu'' paylaşımında bulundu.

 

Sosyal medyada alay konusu oldu

Bu iki tezat duruş sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı... Saymaz'ın 2013 yılındaki paylaşımı sonrası İmamoğlu'nun hamlesine gösterdiği tepki alay konusu oldu.


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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:00
  1. İstanbul
  2. ismail saymaz
  3. TC

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