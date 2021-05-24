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Gündem İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu
Gündem

İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu

Habertürk TV'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili soru soran İsmail Saymaz, 'mafya' ifadesini düzeltme gereği duydu.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 21:59:00 - 2021-05-24 22:06:02

yeniakit.com.tr

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Habertürk canlı yayınında soru yöneltirken, Sedat Peker için 'mafya' dedikten sonra korkudan geri adam atarak ifadesini düzeltti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk Tv canlı yayınında, BAE'ye sığınan firari mafya lideri Sedat Peker'in iddialarına yönelik değerlendirmede bulunurken İsmail Saymaz, Bakan Soylu'ya bir soru yöneltti.

İsmail Saymaz 'mafya' ifadesini düzeltti

Sedat Peker'in geçtiğimiz yıllarda düzenlediği mitingleri soran Saymaz, 'Sedat Peker miting düzenlerken AK Partililer çok memnundu. O gün Peker'in mafya olduğunu kimse bilmiyor muydu?' dedi. Peker korkusu ile geri adım atan Saymaz, sorusunu, 'Mafya derken siz pis mafya dediniz, ondan dolayı böyle söyledim." ifadesini kullandı.

Saymaz'ı Ateş düzeltti

Habertürk programcısı Veyis Ateş, Saymaz'a "Yalnız bütün AK Partilileri genellememiz doğru olmaz." deyince Saymaz, "Bazı AK Partililer." diye yeniden düzeltmeye gitti.

 

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