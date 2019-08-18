İsmail Saymaz'ın Ensar Vakfı yalanı elinde patladı

İsmail Saymaz'ın Ensar Vakfı'na bağlı bir yurtta yangın merdiveninin bulunmadığına dair iddiasına cevap geldi.

İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından, yalanlarla dolu "Ensar Vakfı Rize'de Emine Erdoğan adına kız yurdu açmış. Yurdun dış yüzeyinde yangın merdiveni yok. Oysa öğrenci ve barınma yönetmeliklerinde yagın merdiveni şartı var. Milli Eğitim ve Rize Belediyesi, binaya bakmadan mı ruhsat verdi? Yangın çıkarsa hesabını kim verecek" paylaşımını yaptı.

Ensar Vakfı konuyla ilgi olarak, "İsmail Saymaz'ın Rize'deki kız yurdumuz ile ilgili yangın merdiveni bulunmadığına dair iddiaları tamamen asılsızdır. Rize'deki mevcut yurdumuz ve Türkiye genelindeki yurtlarımızın tamamı yönetmelik şartlarını sağlamaktadır" cevabını verdi.

Yurttan dikkat çeken çağrı

Emine Erdoğan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu, gazeteci İsmail Saymaz'a çağrıda bulunarak "Yurt olarak sizi yurdumuzu gelip görmeye davet ediyoruz. Yapılan güzel işleri yerinde görme imkanınız olur. Ayrıca Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ve Yönergesi'ne uygun olarak tüm şartları taşımaktadır" dedi.