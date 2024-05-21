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Gündem İsmail Saymaz'dan şaşkına çeviren Akıncı İHA sözleri
Gündem

İsmail Saymaz'dan şaşkına çeviren Akıncı İHA sözleri

Yeniakit Publisher
2024-05-21 20:32:00 -

Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Bayraktar Akıncı İHA'nın İran'daki tarihi başarısı sonrası şaşırtan ifadeler kullandı.

ürkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği ve helikopter enkazının tespit edilmesini sağlayan Akıncı İHA'nın oynadığı rolü dünya konuşmaya devam ediyor. Türkiye'deki bazı kesimler Akıncı'nın yaşananlardaki önemini itibarsızlaştırmaya çalışırken, bazı isimler ise yaşananların Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirtiyor.

Bayraktar'ı tebrik etmek gerekir

Fatih Altaylı ve Can Ataklı gibi isimler Akıncı hazımsızlığı yaşayarak tepki çeken sözler sarf ederken muhalif gazeteci İsmail Saymaz'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Sözcü Tv'de Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesinin bulunmasına ilişkin konuların konuşulduğu programda İsmail Saymaz kaza yerini Akıncı'nın bulmasının Türkiye açısından gurur verici olduğunu söyledi.

Saymaz programda "Bu arada bizimkileri de kutluyorum. Bayraktar grubunun yaptığı ciddi bir insansız hava aracı. Gitti İran Cumhurbaşkanı'nın yerini tespit etti ve İranlı yetkililere bildirdi. Bayraktar'ı tebrik etmek gerekir, Türkiye açısından gurur verici bir durum" dedi.

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