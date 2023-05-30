İsmail Saymaz'dan olay sözler! Kılıçdaroğlu'nun feleği şaşacak

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mart 2024'teki yerel seçime, hatta imkan olsa 2028 yılındaki genel seçime kadar partinin başında kalmak istediğini belirtti.

"Kılıçdaroğlu, 75 yaşında. 2028 yılında 80 yaşını devirecek. Bu yaşta halkın umudu olabilmek mümkün müdür? Kılıçdaroğlu, biraz durmalı ve seçimde Erdoğan'a nasıl ve neden yenildiğini izah etmeli" ifadelerini kullanan Saymaz, özetle şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, önceki gece saat 21.30'da gazetecilerin karşısına çıkmadan önce Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı.

MYK üyeleri “Sorumluluğu üstlenip istifa edelim” dedi.

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Kılıçdaroğlu, “Olmaz” diye yanıt verdi.

Toplantı biter bitmez açıklama yaptı.

Erdoğan'ı kutlamadı.

Mağlubiyetten söz etmedi.

Herhangi bir özeleştiri vermedi.

“Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız” dedi.

Böylece liderlikten ayrılmayacağını açıklamış oldu.

Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya götürmeyi aklından geçirmediği gibi, sanırım başarılı olduğunu düşünüyor. En azından taraftarları Bay Kemal'in Ecevit'in aldığı oyu da geçerek, CHP tarihinde rekor kırdığını söylüyor. (…)

Kılıçdaroğlu toplamda 25.5 milyon oy ve yüzde 47.8'lik oranla ciddi bir sonuç elde etti.

Ancak 21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını ve parlamentoyu kazandığı ve siyasi ömrünü beş yıl daha uzattığı gerçeği orta yerde duruyor.

Seçimi kaybedip başarılı olduğunu söylemek mümkün müdür?

Ve bu doğru mudur?

Başarısızlığın ve kaybetmenin azı-çoğu olur mu?

Kılıçdaroğlu, az başarısız olduğu için Erdoğan'ın yetkilerinin azını muhalefete mi devrediyor?

Anladığım şu ki Kılıçdaroğlu, Mart 2024'teki yerel seçime ve imkan olsa 2028 yılındaki genel seçime kadar partinin başında kalmak istiyor.

Kılıçdaroğlu, 75 yaşında.

2028 yılında 80 yaşını devirecek.

Bu yaşta halkın umudu olabilmek mümkün müdür?

Kılıçdaroğlu, ‘yürüyüşünü' sürdürmekten evvel, biraz durmalı ve kazanması kesin olan seçimde Erdoğan'a nasıl ve neden yenildiğini izah etmeli.

Babalara yakışan…

Erdoğan'ın enkazını kaldırabilecek ‘evlatlarının' önünü kendi elleriyle açmaktır."