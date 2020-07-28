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İsmail Saymaz'dan CHP'deki 'liste savaşı'nı açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında CHP'yi karıştıracak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:33:00 - 2020-07-28 10:38:34

Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında 37. Olağan Kurultay’ının gerçekleştiren CHP içinde yaşanan liste savaşını aktardı.

Saymaz şunları söyledi;

"Genel Başkanın bir anahtar listesinin yanı sıra başka bir liste daha hazırlamış. Ayrı bir liste daha hazırlanmış bu liste bana da geldi. Bu listeyi taraflara da sordum. Bu listenin üzerinde ‘Hedef iktidar anahtar listesi’ yazıyor. Genel Başkana ait olduğu iddia edilen anahtar listenin yanı sıra o ilk listede yer almayan başka bir liste daha hazırlanmış. Bu liste kime ait olduğunu sorduğumda Canan Kaftancıoğlu'nu aradım. Bunu Canan Kaftancıoğlu İl Örgütü hazırlamış. Canan Kaftancıoğlu 'Evet biz bu listeyi hazırladık İstanbul Örgütü olarak. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok.Neden yok çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım.' dedi. Aykut Eroğlu Canan Kaftancıoğlu'nun listesinden olduğu halde seçilememiş."

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