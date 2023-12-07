İsmail Saymaz'dan bomba kulis: İmamoğlu, İnce'ye İzmir adaylığı mı teklif etti?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere tek başına katılacaklarını açıklamıştı. Ancak İnce'nin yeni CHP yönetimiyle görüştüğü iddia ediliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin 1 Aralık Cuma günü bir araya geldiğini belirten gazeteci İsmail Saymaz, yerel seçimlerde işbirliği yapılmasının gündeme geldiğini söyledi.

Saymaz, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada,"Muharrem İnce birkaç hafta önce bütün muhalefete sandık güvenliği ve işbirliği çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'de bir karşılık bulmuş. Öğrendiğim kadarıyla geçen cuma günü İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştüler. Bu görüşmede ittifak meselesi de ele alındı" dedi .

Saymaz'a konuya ilişkin açıklama yapan Muharrem İnce görüşmeyi doğrulayıp "Seçimde işbirliği meselesini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Saymaz, İnce'nin görüşmede İmamoğlu'na "Siz İstanbul'u 13 bin oy farkla almıştınız. Memleket Partisi ise cumhurbaşkanı seçimine girmediği halde İstanbul'da 100 binin üzerinde oy aldı. Dolayısıyla bu oy da İstanbul'un kazanılmasına etki edecektir" dediğini aktardı.

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"Elbette işbirliğine sıcak bakıyorum" diyen İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muharrem İnce'ye adaylık teklif edilebileceğini duyduğunu söyledi. Saymaz iddiayı sorduğu Muharrem İnce'nin "Teklif edilmedi ama benim kulağıma da geldi" dediğini aktardı.