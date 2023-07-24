İsmail Saymaz’dan bomba CHP kulisi! Çarşı çok fena karışacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'li kurmayların da katıldığı Zoom toplantısının sızdırılmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a 'ceza' kesildi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Gökhan Günaydın'ın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasının yasaklandığı bilgisini aktardı. Saymaz, yazısında Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık beş gün önce Grup Başkanı Özgür Özel'e Günaydın'la ilgili kararını bildirdiğini, Özel'in de bu gelişmeden Günaydın'ı haberdar ettiğini kaydetti.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Günaydın, öğrendiğim kadarıyla MYK toplantısına katılacak ve hakkındaki karara itiraz edecek. Günaydın'ın tüzüğe aykırı hiçbir talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi bekleniyor.

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Tüzüğe göre Kılıçdaroğlu, Günaydın'ın istifasını isteyemiyor. Ancak TBMM Grubu'nda milletvekilleri arasında güven oylaması yapılarak, grup başkan vekilliği seçimi yenilenebilir. O takdirde Günaydın'ın da adaylığını açıklayacağı vurgulanıyor.

MYK toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel ve Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da tüzüğe ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun kararına itiraz edeceği belirtiliyor.

Bu duruma karşılık CHP'li yetkiliye Günaydın geldiği takdirde ne yapacaksınız?' diye sordum.

Şu yanıtı verdi: 'Genel başkanımız, ‘Toplantıya almayacağım' dedi. Gerekirse hiç kimse toplantıda konuşmaz. Toplantı açılır ve kapanır. Aramızda güven krizi varken neyi konuşacağız?'

Kılıçdaroğlu'nun Günaydın'a koyduğu yasak, CHP'de iktidar kavgasının bundan böyle açıkça yürütüleceğini gösteriyor.”