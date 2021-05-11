İsmail Saymaz yine mega projeleri hedef aldı

YENİ AKİT / ANKARA

Ülkenin çıkarına yapılan mega projelere her fırsatta karşı çıkan sözde gazeteci İsmail Saymaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İkizdere'de gerçekleştirdiği denetlemenin ardından yaptığı açıklamasını diline dolayarak sosyal medya hesabı üzerinden küstah bir paylaşımda bulundu.

Saymaz mega projelere israf dedi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, İyidere lojistik limanı inşaatını denetlemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından sözde gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından küstah paylaşımlarda bulundu. Saymaz yaptığı paylaşımda, “Üçüncü köprüye, yeni İstanbul havalimanına ve şehir hastanelerine karşı çıkanlar haklı çıktılar. Toplumsal ihtiyaç için değil, ‘sükse’ için yapılan bu ‘çılgın ve mega’ israfın külfeti her geçen gün büyüyor. Kuşkusuz, bugün İkizdere’ye itiraz edenler de yarın haklı çıkacak” ifadelerini kullandı.