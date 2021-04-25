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Gündem İsmail Saymaz vereni de vermeyeni de gizledi
Gündem

İsmail Saymaz vereni de vermeyeni de gizledi

Halk TV canlı yayınına katılan İsmail Saymaz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kanser hastalarına ücretiz ilaç temin etmesinden söz ederken, hangi iktidarlar döneminde verilmediğini ve hangi iktidar zamanında verilmeye başlandığını gizledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 15:43:00 -

Halk TV canlı yayına katılan İsmail Saymaz, bir kez taraflılığa ile dikkat çekti. Programda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kanser hastalarına ücretsiz verdiği kanser ilaçlarından söz eden Saymaz, “Daha yeni yeni uzun hukuki mücadelelerden sonra bazı kanser ilaçlarıyla ilgili, ilaçlar yeni yeni Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tedarik edilmeye başlandı. Kaç insan kanserde inim inim inledi. Kaç insan kanserden hayatını kaybetti de SGK bunun sonunda, açılan davalar sonunda insanların hakkı verilebildi.” dedi.

Vermeyenler ve verenler kimler?

Kanser ilaçlarının AK Parti iktidarında verilmeye başlandığını söylemekten çekinen ve ‘Yeni yeni tedarik edilmeye başlandı’ demekle yetinen Saymaz, inim inim ölen insanlara rağmen kimlerin iktidarları döneminde verilmediğine sie hiç değinmedi. Öte yandan, Saymaz, SGK’nın ilaç tedarik etmesinin önünü açan yasal düzenlemeyi de görmezden gelip sadece açılan davalar soncu tedarik sürecinin başladışı algısını oluşturdu.

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Yorumlar

selo

bunlar .... ları
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Vahap Kalyoncu

Tam bir so....rı . adam yerine koyuyorlar ona yanıyorum.
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