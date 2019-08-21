İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı

İsmail Saymaz, Ersoy Dede'nin 24 TV'den ayrılmasıyla ilgili "gayet iyi oldu, hiç üzülmedim" diyerek tweet attı. Ersoy Dede'den İsmail Saymaz'a ise cevap gecikmedi.

Gazeteci Ersoy Dede geçen hafta 24 TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

İsmail Saymaz ise bu kararın üstünden günler sonra bugün Twitter'den "Normalde, insanların işini kaybetmesini olumlamayı ahlaken ve insanen doğru bulmam. Ama Ersoy Dede’nin TV programının sonlandırılması gayet iyi oldu. Onca tetikçilik, hedef gösterme, iftira ve hakaretin bir bedeli olmalıydı. Aldığı her kuruşta bir ah vardı. Hiç üzülmedim." yorumunda bulundu.

Oysa İsmail Saymaz'ın bu tweeti attığı sıralarda Ersoy Dede, 24 TV'ye geri dönmüştü. Ersoy Dede hem İsmail Saymaz'ın tweetine cevap verdi gem de geri dönüşünü duyurdu.

Ersoy Dede, Saymaz'a cevap olarak; "Normalde kimseye ah etmeyi ahlaken ve insanen doğru bulmam. Ama bu şerefsizin üç kuruşa muhtaç olduğu günleri görmeyi nasip etsin Rabbim bana" ifadelerini kullandı.