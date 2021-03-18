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Siyaset İsmail Saymaz morardı, karanlık Oda 'sayılmaz' dedi: Başkan Tevfik Göksu, Saymaz'ı rezil etti!
Siyaset

İsmail Saymaz morardı, karanlık Oda 'sayılmaz' dedi: Başkan Tevfik Göksu, Saymaz'ı rezil etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın İBB'deki kadrolaşma itirafını gündeme getiren Başkan Göksu, Saymaz'ı rezil etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 21:32:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu, Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuştu. Başkan Göksu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın İBB'deki kadrolaşma itirafını gündeme getirdi.

Geçmişi gündeme getiren Saymaz duvara tosladı!

Saymaz, Göksu'ya, "Danıştay'ın belediye şirketlerine yönetici atama yetkisini meclislere vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu. Başkan Göksu bu soruya, "Belediye başkanının atama yapmasını daha doğru buluyorum. Ama meclisin şirketleri denetleyebileceği yöntem geliştirilmeli. İBB'nin son iki yılını inceleyin. Kim denetliyor?" diye cevap verdi.

Kadrolaşma tokadı!

Başkan Göksu'nun bu durumun geçmişten beri böyle olduğunu söylemesi üzerine Saymaz "Geçmişte siz vardınız." dedi. Başkan Göksu geçmişi gündeme getiren Saymaz'a tokat gibi bir cevap verdi:

"Bizim dönemimizde yönetim kurulu üyeleri kimler oluyordu? Bir de şimdi kimler oluyor, bir bakın. Bizim dönemde belediye personeli olurdu. Müdürler, şube müdürleri, daire başkanları. Şimdi eş dost, partinin adayı… Hayat dinamiktir. Bizim dönemimizde büyükşehir bürokrasisi partizanlıktan uzaktı. Şimdi bakıyorum, yönetim kurullarına genel başkan danışmanları, başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri geliyor. Nasıl adalet tesis edilecek?"

Karanlık Oda cevabı görmezden geldi

Başkan Tevfik Göksu'nun tokat gibi 'kadrolaşma' cevabını görmezden gelen Karanlık Oda Tv ise haberi servis ederken 'Tevfik Göksu'yu terleten soru' ifadelerini kullandı.

Nas, kadrolaşmayı itiraf etmişti!

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, partisinin İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda nasıl kadrolaştıklarını şöyle itiraf etmişti: "İlçe başkanlarımız biliyor ama siz bilmiyorsunuz. Mesela 100 kişi işe alınacak. Bunlardan 35'i CHP'li. 15 İP, 15 diğerleri ve 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor. Süreç bu şekildi."

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Yorumlar

Haci

AKP dönemindeki kadrolaşma Cumhuriyet tarihinde olmamıştır. Hem yapıyorlar, hemde mallığa yatıyorlar.
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