İsmail Saymaz: Kurultay'da aday mısınız? Kılıçdaroğlu: Hiçbir önemi yok!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz tarafından kendisine yöneltilen 'Kurultayda aday mısınız?' sorusuna kaçamak cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında, topyekün muhalefetin desteğini almasına karşın seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası sessizliğini ilk kez bozdu.
Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de, Alişer Delek moderatörlüğünde Uğur Dündar, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.
Seçimlerden önce kendisini yere göğe sığdıramayanlar tarafından, hezimetin ardından yerden yere vurulan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken, CHP lideri MYK üyelerini istifa ettirip koltuğunu bırakmamıştı.
Bu kapsamda İsmail Saymaz tarafından canlı yayında kendisine 'Kurultayda aday mısınız' sorusu yöneltilen Kılıçdaroğlu kaçamak cevap verdi. 'Aday değilim' diyemeyen Kılıçdaroğlu, "Aday olup olmamamın hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.
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