İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu: Muhtar bile seçilemez!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yeniden ağır bir yenilgi almasının ardından CHP'de iç savaş başladı. CHP'lilerin birbirine düştüğü koltuk kavgası devam ederken seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler de veryansın etmeye başladı.

"Kendi mahallesinin muhtarı bile seçilemez"

Bu isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi için adeta savaş veren muhalefet destekçisi gazeteci İsmail Saymaz oldu. Sözcü Tv ekranlarında Kılıçdaroğlu'na ilişkin konuşan Saymaz, CHP Genel Başkanı'nı adeta yerden yere vurdu.

Saymaz, "Ben Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra ancak CHP'de seçim kazanabileceğini düşünüyorum. Ancak CHP'de kurultay kazanabilir. O da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için. Başka gireceği hiçbir seçimi kazanmasını mümkün görmüyorum. Buna belki kendi mahallesinin muhtarlığı bile dahil." ifadelerini kullandı.