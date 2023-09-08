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Medya İsmail Saymaz bombayı patlattı! Yok böyle itiraf! Kulaklarınıza inanamayacaksınız
Medya

İsmail Saymaz bombayı patlattı! Yok böyle itiraf! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-09-08 10:54:00 -
İsmail Saymaz bombayı patlattı! Yok böyle itiraf! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

İyi Parti’nin Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener’in danışmanı İbrahim Alagöz, CHP’ye geçti. Alagöz’ün rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Gazeteci İsmail Saymaz ise bugün kaleme aldığı yazısında "Siz ya İyi Parti ile ittifakı bozmak için bahane arıyorsunuz ya da Bursa’yı ve büyükşehirleri tümden kaybetmek istiyorsunuz. Bu kafayla, geçtim Bursa’yı kazanmayı, Nilüfer’i bile teslim edersiniz. İyi Parti ayrı aday çıkarırsa CHP dokuz büyükşehir belediyesi ile Bilecik, Kırşehir ve Bolu’yu kaybedebilir. Bu, muhalefet için küçük bir kıyamet sayılır" dedi.

İyi Parti’nin Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener’in danışmanı İbrahim Alagöz, CHP’ye geçti. Alagöz’ün rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Gazeteci İsmail Saymaz ise bugün kaleme aldığı yazısında Alagöz ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Saymaz, “Alagöz’ün iddiasına göre Kılıçdaroğlu, kendisini CHP’ye davet etti.” dedi. Saymaz ayrıca, “Umarım Kılıçdaroğlu, AK Parti’den transfer ettiği Perinaz Mahpeyker Yaman skandalında olduğu gibi yine kötü arkadaş kurbanı olmuyordur.” yorumunu yaptı.

Alagöz’ün Saymaz’a aktardığı bilgiler şöyle:

“Kılıçdaroğlu bizzat aradı ve davet etti. Gittik, göçmen konularını görüştük. Bursa’yı konuştuk. Bir daha davet etti.”

Alagöz, 1 Eylül Cuma günü Kılıçdaroğlu ile ikinci kez görüştüğünü kaydetti.
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Alagöz:

“Dedi ki ‘İbrahim bey, sizinle çalışmak isterim.’ Ben de ‘Tabii ki’ dedim. Birkaç gün süre istedim. Genel başkanımla görüştüm. Müsadesini aldım.”

Kılıçdaroğlu, gerçekten Nilüfer Belediye Başkan adaylığı teklif etti mi?

Alagöz’le aramızda şu diyalog geçti:

– Anladığım kadarıyla Nilüfer adaylığınız söz konusu.

Öyle gözüküyor

– Siz de niyetlisiniz.

Nilüfer’de biz evvel ezel CHP’yi destekledik. Aday olmam kadar doğal bir şey yok.

– Siz mi talep ettiniz?

Hayır, bugüne kadar kimseden talepte bulunmadım.

– Kemal Bey’den size geldi bu durumda.

Tabi. Kendisi davet etti zaten.

– “Nilüfer’de sizi değerlendirmek istiyoruz” diye mi?

Genel başkanımla yaptığım görüşme için yorum yapmam.

Bu iddiayı CHP Genel Merkezi’ne de sordum.

CHP’liler adaylık teklif etmediklerini, ancak Alagöz’ün böyle bir talebinin bulunduğunu söylüyor.

Alagöz transferinin İyi Parti’de CHP’ye olan öfkenin katsayısını arttırdığını belirten Saymaz, İyi Partililer’in ise centilmenlikle ve işbirliği ruhuyla bağdaşmadığını ifade ettiğini aktardı.

Söz konusu transferle ilgili Saymaz’ın yorumu ise şöyle:

"Siz ya İyi Parti ile ittifakı bozmak için bahane arıyorsunuz ya da Bursa’yı ve büyükşehirleri tümden kaybetmek istiyorsunuz. Bu kafayla, geçtim Bursa’yı kazanmayı, Nilüfer’i bile teslim edersiniz.

İyi Parti ayrı aday çıkarırsa CHP dokuz büyükşehir belediyesi ile Bilecik, Kırşehir ve Bolu’yu kaybedebilir. Bu, muhalefet için küçük bir kıyamet sayılır."

***

Saymaz son olarak, “Umarım Kılıçdaroğlu, AK Parti’den transfer ettiği Perinaz Mahpeyker Yaman skandalında olduğu gibi yine kötü arkadaş kurbanı olmuyordur.” yorumunu yaptı.

 

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

tam bir şeytan cambaza bak üstadı sen önce temsil ettiğin zümrenin eziyetleri çirkefliklerini yavşaklıklarını bir anlat sonra başkasına üstünde çamur var de.bunlar şeytanın yeryüzü temsilcisi iblisler. eğer bir adam önce kendini eleştirip sonra çevresini eleştiriyorsa ve tepki gösteriyorsa ve gerekeni yapıyor sa karşındakine söylediği itibar görür. bana vatan haini şerefsizleri destekleyen bu ülkeyi satmaya parçalamaya çalışanları adam gibi göstereceksin sonra be sana adam muamelesi yapacağım öylemi. süttür git ismael
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